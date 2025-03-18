Adalet Bakanı Tunç’tan Öcalan Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Hakimevi’nde basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündemdeki konular hakkında soruları yanıtladı. Terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın örgüte yönelik silah bırakma ve fesih çağrısını değerlendiren Tunç, “Silah bırakma şartı yerine getirilmezse terörle mücadele devam eder” dedi. Bakan ayrıca, yargı reformu, af tartışmaları ve Öcalan’ın cezaevi koşulları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

ÖCALAN’IN ÇAĞRISI VE HÜKÜMETİN TUTUMU

Tunç, Öcalan’ın çağrısına dair, “Terör örgütü elebaşının kendi örgütüne yönelik bir çağrısı var. Kongrenizi toplayın, örgütü feshedin, silahlar bırakılsın diyor. Muhatap devlet değil, örgüt” şeklinde konuştu. Öcalan’ın çağrısında herhangi bir şartın yer almadığını belirten Bakan, “Silah bırakılmazsa devletin terörle mücadeleden vazgeçmesi söz konusu olamaz. Hedefimiz, ülkemizi 40 yıldır kanatan bu beladan kurtarmak” dedi. Van ziyaretinde halkın sürece olumlu yaklaştığını gözlemlediğini ekledi.

UMUT HAKKI VE CEZAİ DURUM

Öcalan’ın cezaevi koşulları ve “umut hakkı” konusuna değinen Tunç, “Umut hakkı bizim mevzuatımızda, kanunlarımızda olan bir konu değil. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarında koşullu salıverme, ölüm cezasından çevrilmişse uygulanmıyor” ifadesini kullandı. Öcalan için kişiye özel bir düzenleme veya iyileştirme olmadığını, cezaevi şartlarının mevzuata uygun bir şekilde yürütüldüğünü aktaran Bakan, “İmralı’da tecrit yok, sağlık durumuyla ilgili iddialar dezenformasyon” dedi.

AF TARTIŞMALARI ÜZERİNE

Bakan Tunç, hasta hükümlüler ve Kovid-19 izinlerine yönelik düzenlemelerin af olarak yorumlanmasının doğru olmadığını vurguladı. “Gündemde genel af söz konusu değil. Kovid izniyle ilgili talepler değerlendirilebilir, ancak bu bir af değil” şeklinde konuştu. 31 Temmuz 2023 sonrası cezası kesinleşmeyenlerin bu düzenlemeden yararlanamayacak olmasının çalışmaların devam edebileceğini gösterdiğini aktardı.

TERÖRLE MÜCADELE VE YARGI REFORMU GÜNDEMİ

Tunç, terörle mücadelenin sürece zarar vermeden devam etmesi gerektiğini ifade etti. “Çağrı olumlu cevap bulursa Türkiye’de terör biter, bu çok önemli bir aşama” dedi. Yargı reformuna ilişkin olarak da, “Ceza ve hukuk yargılamalarını hızlandıracak paketler hazır, yaz öncesi Meclis’e sunulacak. Yeni, sivil bir anayasa ile Türkiye Yüzyılı’na başlamalıyız” açıklamasında bulundu.

ÖCALAN’IN GÖRÜNTÜLÜ ÇAĞRI İDDİASI VE İMAMOĞLU ELEŞTİRİSİ

“Öcalan nevruzda görüntülü çağrı yapacak mı?” sorusuna Tunç, “Canlı bağlantı mevzuatta yok, mektup gönderebilir. Talep olursa değerlendirilir” yanıtını verdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözlerini ise “Çok çirkin, CHP ve kendisi adına talihsizlik” olarak değerlendirdi. İmamoğlu’nun yargı süreçlerine yönelik eleştirilerine, “Yargı bağımsızdır, ‘çabuk karar ver’ diyemezsiniz” dedi.