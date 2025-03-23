Adalet Bakanından İBB Soruşturması Açıklaması

İSTANBUL’DA YÜRÜTÜLEN SUÇ ORGANİZASYONU SORUŞTURMALARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarıyla ilgili yürütülen soruşturmalar devam ediyor. Aynı zamanda İmamoğlu ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ile Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da bulunduğu toplam 7 şüpheli, “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçundan da soruşturma kapsamında yer alıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması nedeniyle tutuklandı. İmamoğlu, yolsuzluktan tutuklu kalacağı için terör suçları sebebiyle tutuklanmasına gerek görülmedi.

ADLİ SÜREÇLER HUKUKA GÖRE İLERLİYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB’ye yönelen soruşturmalar hakkında sosyal medya üzerinden bilgilendirme yaptı. Tunç, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler hakkında isnat edilen suçlar bakımından Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklama, adli kontrol ve serbest bırakma kararları verilmiştir.” ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, yargı sürecinin hukuki çerçevede ilerlediğini belirterek, “Hâkimler, bakmakta oldukları soruşturma ve kovuşturmalarda kararlarını verirken dosya kapsamı ile bağlıdır. İsnat edilen suçlamalara ilişkin iddia, savunma ve deliller doğrultusunda hukuki bir sonuca ulaşırlar.” dedi. Ayrıca, adli soruşturmanın “siyasi soruşturma” olarak değerlendirilmesinin yanlış olduğunu vurguladı.

HUKUK DEVLETİ İLKESİNE SAYGI GÖSTERİLMELİ

Bakan, hukukun üstünlüğüne olan güvenin önemine dikkat çekti. “Hukuk Devleti ilkesine ve yargıya duyulan güvenin gereği olarak, sürecin tüm yönleriyle tamamlanması beklenmeli, yorum ve değerlendirmeler bu çerçevede itidalli bir yaklaşımla ele alınmalıdır.” şeklinde uyarıda bulundu. Tunç, adaletin, bağımsız yargı mercileri aracılığıyla tecelli ettiğini belirtirken, “Sorumluluk makamında olanlar başta olmak üzere herkesin açıklamalarında daha dikkatli ve sorumlu davranmaları gerektiği unutulmamalıdır.” ifadesini kullandı.