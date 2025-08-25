Adana’da Cam Silen Şahıs Yakalandı

OLAYIN GEÇMİŞİ

Adana’nın Yüreğir ilçesinde gerçekleşen bir olayda, Regülatör Köprü ışıklarında duraklayan araçların camlarını silen bir kişi, kırmızı ışıkta kendisini video kaydeden bir sürücünün aracına sert bir şekilde vurup tepki gösteriyor.

GÖRÜNTÜLERİN İHBARI

Işıklar yeşil yandığında, söz konusu şahıs hızla bölgeden ayrıldı. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bu görüntüleri ihbar sayarak şüphelinin peşine düştü.

ŞÜPHELİ HAKKINDAKİ BİLGİLER

Gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda şüphelinin A.G. olduğu belirlendi. Devriye ekipleri, A.G.’yi kısa bir süre içinde yakaladı. A.G.’nin 75 adet suç kaydı bulunması dikkat çekiyor ve hakkında mala zarar vermekten işlem yapıldı. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzurunu bozacak bu tür kişilere karşı gerekli önlemleri alacaklarını bildirdi.