Adana’da Cip Motosikletle Çarpıştı

KAZA DETAYLARI

Adana’nın İmamoğlu ilçesinde, cip ile motosiklet arasında yaşanan bir çarpışma sonucunda 2 kişi ağır yaraladı. Kaza, Fatih Mahallesi İmamoğlu Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Olayla ilgili edinilen bilgilere göre, 01 KY 136 plakalı cip, motosiklet ile çarpıştı.

YARALILARIN DURUMU

Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki 21 yaşındaki Samet Kasap ve 22 yaşındaki Hayri Can Solmaz ağır yaralandı. Kaza sonrasında çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla ilçe devlet hastanesine taşındı ve burada ilk müdahaleleri yapıldı. İki ağır yaralı, daha sonra Adana’daki hastanelere sevk edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kaza ile ilgili adli süreç devam ediyor ve kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.