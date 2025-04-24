Adana’da Cip Motosikletle Çarpıştı

ADANA’DA KAZA MEYDANA GELDİ

Adana’nın İmamoğlu ilçesindeki Fatih Mahallesi İmamoğlu Sanayi Sitesi kavşağında bir kaza gerçekleşti. Bu kazada bir cip ile motosiklet çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada motosikletten savrulan 21 yaşındaki Samet Kasap ve 22 yaşındaki Hayri Can Solmaz ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine, polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Yaralılar, ambulans ile ilçe devlet hastanesine taşındı.

HASTANEDE MÜDAHALE EDİLDİ

Hastanede ilk müdahale sonrası, iki ağır yaralı Adana’daki farklı hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.