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Adana’da Dolu Tarım Arazilerini Zararlandırdı

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DOLU YAĞIŞI TARIM ALANLARINA ZARAR VERDİ

Adana’nın Ceyhan ilçesinde etkili olan dolu yağışı, tarım arazilerini olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısından sonra, ilçede saat 15.00 civarında başlayan sağanak yağışın ardından dolu yağmaya başladı. Elmagölü, Mercin, Ekinyazı ve Hamdilli mahallelerinde ceviz büyüklüğünde düşen dolu taneleri, çiftçileri tedirgin etti.

Şiddetli yağışı cep telefonuyla kaydeden bir kadın, “Gitti güzelim biberlerim, ürünlerim, güllerim” açıklamasını yaptı. Zarar tespit çalışmaları, yağışın sona ermesinin ardından başlatılacak.

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