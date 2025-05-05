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Adana’da Dolu Yağışı Tarımı Olumsuz Etkiledi

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CEYHAN’DA DOLU YAĞIŞI TARIMI ETKİLEDİ

Adana’nın Ceyhan ilçesinde etkili olan dolu yağışı tarım arazilerine ciddi zarar veriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarının hemen ardından ilçede saat 15.00 civarında başlayan sağanak yağmur yerini doluya bıraktı. Elmagölü, Mercin, Ekinyazı ve Hamdilli mahallelerinde ceviz büyüklüğündeki dolu taneleri çiftçileri tedirgin ediyor.

ŞİDDETLİ YAĞIŞI GÖRÜNTÜLEDİ

Şiddetli dolu yağışını cep telefonuyla kaydeden bir kadın, “Gitti güzelim biberlerim, ürünlerim, güllerim” ifadelerini kullanarak yaşadığı üzntüyü dile getirdi. Yağışın sonlanmasının ardından zarar tespit çalışmalarının başlatılacağı bildiriliyor.

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