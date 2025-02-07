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Adana’da Hırsızlık Zanlısı Yakalandı

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ADA’DA HIRSIZLIK OLAYI

Adana’nın Seyhan ilçesindeki Gülbahçesi ve Dumlupınar mahallelerinde 23 Ocak ve 24 Ocak tarihlerinde iki iş yerinden televizyon çalındığı ihbarı sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri hızlıca harekete geçti. Ekipler, televizyonların çalındığı anların yer aldığı güvenlik kamerası görüntülerini inceledi ve şüphelinin hırsızlık suçundan 33 yıl hapis cezasıyla aranan Rıdvan A. olduğunu belirledi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Rıdvan A.’nın saklandığı yeri tespit eden polis, belirlenen adrese baskın düzenledi. Gözaltına alınan Rıdvan A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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