Adana’da İşkence Şüphelisi Gözaltına Alındı

ADANA’DA ŞOKE EDEN İŞKENCE VAKASI

Adana’nın Yüreğir ilçesinde, İ.A. isimli bir kişi, sosyal medyadan cinsel içerikli paylaşımlar yapan iki genci alarak Mersin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu kenarına götürdü. Yüzünü tanınmamak için bir kaskla gizleyen İ.A., gençleri acımasızca sopayla dövdü.

Yaşanan bu vahşetin anları, olaya tanık olan başka bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, darp edilen gençlerin gözyaşları içinde “Kurban olayım yapma!” diye yalvardığı gözlemlendi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın medyada yer almasının ardından, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri durumu araştırmaya başladı. Yapılan çalışmalar sonucunda 28 yaşındaki şüpheli İ.A. tespit edilip gözaltına alındı.

Tahkikat Sürüyor

Olayla ilgili yapılan resmi açıklamada, “Sosyal medyada uygunsuz görüntü paylaştığı iddia edilen 2 gencin otoyol kenarında darp edilmesi olayı ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Habere konu darp şüphelisi 1997 doğumlu İ.A. güvenlik güçlerimizce gözaltına alınmış olup konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir” denildi.