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Adana’da Kuraklık Durumu: Seyhan Barajı Düşüyor

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YAĞIŞ AZLIĞI BARAJLARI ETKİLİYOR

Ekim ve Kasım aylarında beklenenden daha az yağış düşmesi, barajlardaki su seviyelerinde yaklaşık 1 metre düşüşe yol açtı. Adana’da yağışların az düşmesiyle birlikte, Seyhan Baraj gölünde su seviyesinin belirgin bir şekilde düştüğü gözlemleniyor. Baraj gölündeki su seviyesi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 oranında geriledi.

SU SEVİYESİ HIZLA DÜŞÜYOR

5 Ocak Gazetesi’nde yayımlanan habere göre, Adana Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından yapılan “Baraj Doluluk” ölçümlerine dayanarak, barajlardaki su miktarı yüzde 3 oranında azaldı. ASKİ’nin 21 Ekim 2023 tarihli verilerine göre, baraj doluluk oranı %68,85 iken, su miktarı 1 milyar 518 milyon 793 bin 362 metreküp olarak ölçüldü. Su seviyesi ise 116,86 metre olarak kaydedildi. ASKİ’nin kayıtlı son ölçüm verilerine göre ise, 21 Ekim 2024 itibarıyla doluluk oranı %65,75, su miktarı 1 milyar 450 milyon 530 bin 493 metreküp ve su seviyesi 115,82 metre olarak belirlendi.

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