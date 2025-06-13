Gündem

Adana’da Otomobil TIR’a Çarptı

adana-da-otomobil-tir-a-carpti

KAZA BİLGİLERİ

Adana’nın Kozan ilçesinde, Çukurköprü Mahallesi’nde, sürücüsü henüz tespit edilmeyen bir tıra, Gül Nihal Ayaz yönetimindeki otomobil arkadan çarptı. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

HAYAT KAYBI

Sağlık ekipleri, Gül Nihal Ayaz’ın yaşamını yitirdiğini bildirdi. Ayrıca, kazada yaralanan Ela E. acil müdahale için Kozan Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

TIR SÜRÜCÜSÜNÜN DURUMU

Kaza sonrasında tırın sürücüsü, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna taşındı.

SORUŞTURMA AŞAMASI

Olayla ilgili olarak polis ekipleri, geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı ve çalışmalar devam ediyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Mhrs’de Kadın Randevu Ayrımı Kaldırıldı

Ankara Tabip Odası, kamuoyu tepkileri sonrası Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde bulunan "evli/evli olmayan" ayrımını sona erdirdiğini açıkladı.
Gündem

İstanbul’da Yeni Taksiler İçin Süreç Başladı

İstanbul'da 2 bin 500 yeni taksi için başlatılan süreçte, ilk aşamada 150 taksi plakası ihalesine 30 başvuru yapıldı, 14 kişi şartları karşıladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.