Adana’da Otomobil TIR’a Çarptı

KAZA BİLGİLERİ

Adana’nın Kozan ilçesinde, Çukurköprü Mahallesi’nde, sürücüsü henüz tespit edilmeyen bir tıra, Gül Nihal Ayaz yönetimindeki otomobil arkadan çarptı. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

HAYAT KAYBI

Sağlık ekipleri, Gül Nihal Ayaz’ın yaşamını yitirdiğini bildirdi. Ayrıca, kazada yaralanan Ela E. acil müdahale için Kozan Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

TIR SÜRÜCÜSÜNÜN DURUMU

Kaza sonrasında tırın sürücüsü, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna taşındı.

SORUŞTURMA AŞAMASI

Olayla ilgili olarak polis ekipleri, geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı ve çalışmalar devam ediyor.