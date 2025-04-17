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Adana’da Terörle Mücadele Operasyonu!

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ADANA’DA IŞİD OPERASYONU

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Suriye ve Irak’ta IŞİD adına faaliyet göstermiş ve sosyal medyada örgütü destekleyen paylaşımlar yapan 6 kişiyi belirledi. Bu şahıslar hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından, ekipler belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi.

GÖZALTINA ALINAN ŞAHISLAR VE ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonlar neticesinde M.Ö. ve A.K. isimli şahıslar ile birlikte Suriye ve Irak uyruklu F.H., A.U., Ö.I. ve Ö.M. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyallere ve ruhsatsız bir tabancaya el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.

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