Adana’da Turfanda Patates Hasadı Başladı

PATATES HASADI BAŞLADI

Adana’nın tarlalarında geçen yıl 78 bin dekarlık alandan 318 bin ton rekolte elde edilmişti. Bu yıl turfanda hasat dönemine girildi. Toplanan patatesler, kamyonlara yüklenerek farklı illere ulaştırılıyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Yüreğir ilçesinin Esenler Mahallesi’nde başlayan patates hasadında incelemelerde bulunarak, üretici ve tarım işçileriyle sohbet etti.

HASATTA GECİKME GÖRÜLDÜ

Kökçüoğlu, kentte şubat ayında meydana gelen zirai don neticesinde patates yetiştiren tarlalarda hasadın yaklaşık 25 gün geciktiğini aktardı. Don olayının ardından çiftçilerin gerekli bakımları gerçekleştirmesinin sonucunu tarlalarda gördüklerini dile getiren Kökçüoğlu, “Don afetinde patateste yüzde 20 hasar tespitimiz vardı fakat bunu bugün tarlada yüzde 10-15 seviyesinde görmek bizi açıkçası mutlu etti” şeklinde konuştu. Adana’da tarımsal üretim planlaması kapsamında patates üretimi yapmaya devam ettiklerini belirten Kökçüoğlu, bu yıl 70 bin dekar alanda patates üretmeyi hedeflediklerini ve yapılan saha çalışmalarında bu hedefin karşılandığını ifade etti.

ZİRAİ DON HASARI BEKLENTİLERİ GERİDE BIRAKTI

Ülkenin ihtiyacı olan patatesin turfanda olarak Adana’dan başlayarak diğer illere de ulaşacağını belirten Kökçüoğlu, çiftçilerin üretime katkı sağladığını ve ülkenin ekonomisine destek vermeye devam ettiğini vurguladı. Üreticilerden Muzaffer Turgut ise zirai don nedeniyle hasadın gecikmesine rağmen patateste verimin iyi olduğunu kaydetti.