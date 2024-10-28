“Adana’daki Deprem İçin Naci Görür Uyarısı”

ADA’DA MEYDANA GELEN DEPREM

Adana’da saat 20.07’de merkez üssü Kozan olan 5 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Deprem sonrasında Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya platformu X’te bazı açıklamalar yaptı. 6 Şubat depremlerinin ardından Doğu Anadolu Fay Hattı’na bir stres yüklendiğini ifade eden Görür, “Deprem dirençli Adayı’yı kurun” şeklinde bir uyarıda bulundu.

GÖRÜR’ÜN AÇIKLAMALARI

Görür, “Minnetli-Kozan/Adana’da 5,0 deprem oldu. Minnetli Göksun-Yakapınar fay zonunda. Bu zon 6 Şubat’ta deprem üreten Çardak Fayı ile ilişkide, yani DAF’ın Adana Havzası’ndaki devamı. DAF 6 Şubat depremlerinde stres yüklendi, depremler olabilir demiştik. Deprem dirençli Adayı’yı kurun!” ifadelerini kullandı. Ayrıca “Minnetli-Kozan/Adana’da 5,0 deprem oldu. Minnetli Göksun-Yakapınar fay zonunda” şeklinde detaylar paylaştı ve bölgedeki fay hatlarının önemine dikkat çekti.