Adana Demirspor Başkanı İstifa Etti

İSTİFA AÇIKLAMASI

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Bedirhan Durak, sosyal medya platformu Instagram üzerinden yaptığı duyuruyla görevinden ayrıldığını açıkladı. Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray karşısında oynayan Adana Demirspor, maçın 30. dakikasında sahadan çekilerek karşılaşmayı yarıda bıraktı. Bu olay sonrasında Durak, istifa kararını sosyal medya aracılığıyla takipçilerine aktardı.

(TARAFTARLARA MESAJ)

Durak’ın açıklamasında, “Çok değerli Adana Demirspor taraftarları, ekim ayından itibaren devraldığım başkanlık görevini layıkıyla yürütmek için gecemi gündüzüme katarak gerek cebimden gerekse zamanımdan gerekse de sağlığımdan fazlasıyla verdim. Sosyal medyada desteklerin yanı sıra yıpratıcı, bezdirici mesajları kulübümün menfaatleri için hep görmezden geldim.” ifadeleri dikkat çekiyor.

SORUNLARA DİKKAT ÇEKİYOR

Başkan, yaşanan durumun zorluğuna vurgu yaparak, “Geldiğimiz noktada girdiğimiz girdabın içinden çıkılmaz bir hale geldiğimizi üzülerek görmekteyim. Daha güzel yarınlar için başta kulübüm, ailem, sevdiklerim ve sağlığım için bana lütfedilen başkanlık görevinden ayrıldığımı tüm taraftarlarımıza bildiririm. Saygılarımla.” sözleriyle kulüpteki mevcut durumu özetliyor.