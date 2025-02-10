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Spor

Adana Demirspor Başkanı İstifa Etti

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İSTİFA AÇIKLAMASI

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Bedirhan Durak, Instagram üzerinden yaptığı bir paylaşım ile görevinden ayrıldığını duyurdu. Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray ile oynayan Adana Demirspor, karşılaşmanın 30. dakikasında sahadan çekilerek maçı yarıda bıraktı. Bu olayın ardından Bedirhan Durak, sosyal medya hesabından istifa ettiğini açıkladı.

TARAFTARA MESAJ

Durak’ın yaptığı açıklamada, “Çok değerli Adana Demirspor taraftarları, ekim ayından itibaren devraldığım başkanlık görevini layıkıyla yürütmek için gecemi gündüzüme katarak gerek cebimden gerekse zamanımdan gerekse de sağlığımdan fazlasıyla verdim. Sosyal medyada desteklerin yanı sıra yıpratıcı, bezdirici mesajları kulübümün menfaatleri için hep görmezden geldim. Geldiğimiz noktada girdiğimiz girdabın içinden çıkılmaz bir hale geldiğimizi üzülerek görmekteyim.” ifadeleri yer aldı.

GÖREVDEN AYLIRAK YENİ YOL

Durak, açıklamasını “Daha güzel yarınlar için başta kulübüm, ailem, sevdiklerim ve sağlığım için bana lütfedilen başkanlık görevinden ayrıldığımı tüm taraftarlarımıza bildiririm. Saygılarımla.” şeklinde sonlandırdı.

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