Haberler

Adana Demirspor’da Transfers Konuşuldu

ADANA DEMİRSPOR’DA TRANSFER GÖRÜŞMELERİ

Süper Lig’den küme düşerek sezonu kapatan Adana Demirspor’da, başkanvekili Gökhan Göktürk transfere yönelik dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Radyospor’a yaptığı açıklamada, Fenerbahçe’nin iki oyuncusu olan kaleci Deniz Dönmezer ve Maestro’ya ilgi duyduğunu belirtti. Gökhan Göktürk bu oyuncularla ilgili şunları söyledi: ”Adana Demirspor’da kaleci Deniz Dönmezer ve Maestro’nun talibi çok. Başkan bey ile de sürekli görüşüyoruz. Fikir alışverişi yapıyoruz.”

FENERBAHÇE’NİN İLGİSİ

Gökhan Göktürk, açıklamalarına devam ederek Fenerbahçe’nin ilgisini detaylandırdı. Fenerbahçe’nin Deniz Dönmezer’e olan ilgisini vurgulayarak, “İki oyuncuyu da Fenerbahçe istiyor. Deniz’in Fenerbahçe’de ikinci kaleci olma ihtimali çok yüksek. Maestro 11’de oynayabilir.” ifadelerini kullandı. Bu durum, Adana Demirspor’un oyuncu kadrosu ve transfere olan bakış açısını daha da ön plana çıkarıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Çin Ve AB İşbirliğini Güçlendirecek

Çin Başbakanı Li Qiang, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ile yaptığı görüşmede, Çin-AB ilişkilerinin 50. yılını kutladı ve işbirliği ile dışa açılma vurgusu yaptı.
Haberler

Gazze İnsanı Zor Durumda Kalıyor

UNRWA'nın Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'deki insani yardım koşullarını eleştirerek açlık krizinin derinleştiğine ve mevcut yöntemlerin yetersizliğine dikkat çekti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.