Adana Demirspor’da Transfers Konuşuldu

ADANA DEMİRSPOR’DA TRANSFER GÖRÜŞMELERİ

Süper Lig’den küme düşerek sezonu kapatan Adana Demirspor’da, başkanvekili Gökhan Göktürk transfere yönelik dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Radyospor’a yaptığı açıklamada, Fenerbahçe’nin iki oyuncusu olan kaleci Deniz Dönmezer ve Maestro’ya ilgi duyduğunu belirtti. Gökhan Göktürk bu oyuncularla ilgili şunları söyledi: ”Adana Demirspor’da kaleci Deniz Dönmezer ve Maestro’nun talibi çok. Başkan bey ile de sürekli görüşüyoruz. Fikir alışverişi yapıyoruz.”

FENERBAHÇE’NİN İLGİSİ

Gökhan Göktürk, açıklamalarına devam ederek Fenerbahçe’nin ilgisini detaylandırdı. Fenerbahçe’nin Deniz Dönmezer’e olan ilgisini vurgulayarak, “İki oyuncuyu da Fenerbahçe istiyor. Deniz’in Fenerbahçe’de ikinci kaleci olma ihtimali çok yüksek. Maestro 11’de oynayabilir.” ifadelerini kullandı. Bu durum, Adana Demirspor’un oyuncu kadrosu ve transfere olan bakış açısını daha da ön plana çıkarıyor.