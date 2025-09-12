Abd’de Bayraklar Yarıya İndi

Gündem

ABD’DE YAS SÜRECI DEVAM EDİYOR

Charlie Kirk’ün vurularak öldürülmesinin ardından Amerika’da derin bir yas hali yaşanıyor. Trump yanlısı görüşleriyle tanınan siyasi aktivist Kirk’ün ölümü ve 11 Eylül 2001’deki terör saldırılarının yıldönümü nedeniyle ülke genelinde bayraklar yarıya indirildi.

BAYRAKLAR YARIDA

Beyaz Saray ve diğer federal binalarda uygulanan bu durum, hem Kirk’ün ailesine saygı göstermek hem de 11 Eylül’de hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmak amacı taşımakta. Yetkililer, bayrakların yarıya indirilmesinin Amerikan toplumunda anma ve saygı ifadesi olarak önemli bir anlam taşıdığını vurguluyor.

ETKİNLİKLER DÜZENLENİYOR

11 Eylül anmaları çerçevesinde, ülke genelinde çeşitli etkinlikler ve törenler gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda yapılan etkinlikler, milli birlik ve beraberlik duygusunu pekiştiriyor.

