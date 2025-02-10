Adana Demirspor Lider Galatasaray Maçında Çekildi

OLAYIN GÖRÜNTÜSÜ VE TEPKİLER

Lider Galatasaray ile son sıradaki Adana Demirspor’un Rams Park’ta karşılaştığı maç, Türk futbolu adına karanlık bir geceye dönüştü ve konuk ekip hakem kararlarına olan tepkisi nedeniyle sahadan çekildi. Sarı kırmızılılar, 12. dakikada Morata’nın penaltı atışını gole çevirmesiyle öne geçti. Adana Demirspor’dan Yusuf Barasi ise 30. dakikada sakatlık nedeniyle yerde kaldı.

TEKNİK DİREKTÖRÜN KATILIMI VE HAKEMLERLE GÖRÜŞME

Bu esnada, futbolcular ile teknik direktör Mustafa Alper Avcı arasında yapılan görüşmelerin ardından 34. dakikada Adana Demirspor, hakemlerin oyunu durdurmasıyla soyunma odasına gitti. Penaltı kararı, maçın akışına büyük bir etki yaparken, bu durum tartışmalara yol açtı.