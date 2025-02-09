Adana Demirspor’un Alacağı Ceza Nedir?

GALATASARAY İLE ADANA DEMİRSPOR MAÇI TATİL OLDU

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilerleyen bölümlerinde sarı-kırmızılı takım 1-0 önde iken, 33. dakikada Adana Demirspor’un sahadan çekilme kararı alması ile müsabaka tatil oldu.

ADANA DEMİRSPOR’UN CEZASI NE OLACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24. maddesine ilişkin hükümlere göre, “başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber, ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir.” Adana Demirspor, bu maddeden dolayı olası bir ceza ile karşılaşabiliyor.