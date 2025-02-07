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Spor

Adanaspor’un Yeni Teknik Direktörü Hakan Keleş

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ADANASPOR YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜNÜ BULDU

Adanaspor, Türkiye’nin 1. Lig takımlarından biridir ve 3 Şubat’ta teknik direktör Yusuf Şimşek’le karşılıklı olarak yollarını ayırma kararı aldı. Bu ayrılığın ardından kulüp, teknik direktörlük görevine Hakan Keleş ile anlaşma sağladığını duyurdu.

HAKAN KELEŞ’E GÜVENİYORUZ

Kulüp tarafından yapılan açıklama şöyle oldu: “Adanaspor’umuz, Teknik Direktörlük görevi için Hakan Keleş ve ekibi ile anlaşma sağlamıştır. Yeni görevlerinde başarılar dileriz.” Bu açıklamayla birlikte, Hakan Keleş’in yeni görevine başlayacağı müjdelendi. Adanaspor, yeni teknik direktörüyle birlikte hedeflerine ulaşmayı amaçlıyor.

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