Aday Aksesuarlarını Çıkarmayınca Sınava Giremedi

YKS SINAVININ BAŞLANGICI

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu, sabah saat 10.15’te başladı. Sınav salonlarına girmek isteyen öğrenciler için saat 10.00 itibarıyla girişler kapatıldı. Binlerce öğrenci, Akdeniz Üniversitesi’nde sınav için yoğun bir kalabalık oluşturdu. Üniversitenin içinde ve çevresinde meydana gelen yoğun trafik nedeniyle bazı adaylar sınava zamanında ulaşmakta zorlandı. Trafic durumu nedeniyle sınava geç kalan Kıraç Ercan’a motosikletli bir trafik polisi yardımcı oldu. Motosiklete binen Ercan, polis memuruna “Sen olmasan yetişemezdim” diyerek teşekkür etti ve polis, öğrenciye başarılar dileyerek görev yerine döndü.

AİLELERİN HEYECANI

Sınavın yapılacağı fakültelerin önünde büyük bir heyecan hakimdi. Çocuklarını sınava getiren aileler, fakültelerin önünde oturarak bekledi. Adaylar sınav salonuna alınmadan önce güvenlik kontrollerinden geçti. Bu arada, görevliler sınav saati yaklaştıkça kalan süreyi adaylara bağırarak bildirmeye çalıştı.

PANİK VE KOŞUŞTURMA

Sınav salonunun kapanmasına 2 dakika kala gelen bazı adaylar, kapıda büyük bir panik yaşadı. Eşyalarını emanete bırakmak isteyenler, bekleyen aileler tarafından zaman kaybetmemeleri için eşyalarını alıp hemen emanete bıraktı. Sınavdan 10 dakika önce kapıya gelen bir aday, kulaklarındaki piercing ve küpe gibi aksesuarları nedeniyle içeri alınmadı. Aday, aksesuarlarını çıkarmak için dışarıda uğraşırken, kapıda bekleyen aileler ona yardım etmeye çalıştı. ‘Son 1 dakika’ uyarısı ile aday içeriye alınmazken, görevliler yardımcı olmak isteyen kişiler için kapıyı kapattı.

DÜŞKÜNLÜK VE TEPKİLER

Kapıdan içeri alınamayınca aday ağlayarak uzaklaştı. Yardım edenler, “1 sene emek veriyor çocuklar. Bu kadar yapmayın yazık ya” diyerek duruma tepki gösterdi. Kapının kapanmasının ardından gelen bir diğer aday da içeri giremedi. O sırada kapı arkasındaki polise durumu anlatmaya çalıştı ancak olumsuz yanıt aldı.

Adayın aksesuarlara çıkmasına yardım etmeye çalışan Merve Mavi, duygularını paylaştı ve “Çok heyecanlıyız, emeklerimiz boşa çıkmaz umarım” dedi. Kapıyı bekleyen Adalet Kurt, çocuğunu sınava getirdiklerini ve bunun kendileri için büyük mutluluk kaynağı olduğunu belirterek tüm çocuklara başarı diledi. Orhan Kurt da sınava giren adaylara başarılar dilediğini sözlerine ekledi.