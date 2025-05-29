Adem Asil Avrupa Şampiyonu Oldu!

ADMİN KAZANAN ADAM

Almanya’nın düzenlediği Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda, ulusal sporcumuz Adem Asil bireysel genel tasnifte altın madalya elde ediyor. Leipzig kentindeki fuar alanında yapılan şampiyonanın dördüncü gün akşam seansında erkekler bireysel genel tasnif finali gerçekleştiriliyor. Adem Asil, yer aleti, kulplu beygir, halka, atlama masası, paralel bar ve barfiksteki serilerini sunarak, 82.398 puanla altın madalyayı kazanıyor. Adem Asil, bu yıl Antalya’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda da bireysel genel tasnifte altın madalya kazanmıştı.

BAKAN’DAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Almanya’daki Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda bireysel genel tasnifte altın madalya kazanan Adem Asil için tebrik mesajı yayımlıyor. Bakan Bak, mesajında, “Almanya’nın Leipzig kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda bireysel genel tasnifte altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan Adem Asil’i yürekten tebrik ediyorum. Milli sporcumuzun elde ettiği başarıda emeği olanlara teşekkür ediyor, Adem Asil’in başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullanıyor.