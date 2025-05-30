Adem Asil Avrupa Şampiyonu Oldu!

ADAM ASİL’İN ALTIN MADALYASI

Almanya’da gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda milli sporcu Adem Asil, bireysel genel tasnifte altın madalyayı kazanıyor. Leipzig kentinin fuar alanında düzenlenen şampiyonanın 4. gününde erkekler bireysel genel tasnif finali yapılıyor. Yer aleti, kulplu beygir, halka, atlama masası, paralel bar ve barfikste serilerini sunan Adem Asil, 82.398 puan alarak altın madalyayı elde ediyor. Daha önce 2023 yılında Antalya’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda da bireysel genel tasnifte altın madalya kazanmıştı.

BAKAN BAK’TAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Almanya’da düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda bireysel genel tasnifte altın madalya kazanan Adem Asil için bir tebrik mesajı yayımlıyor. Bakan Bak, mesajında “Almanya’nın Leipzig kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda bireysel genel tasnifte altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan Adem Asil’i yürekten tebrik ediyorum. Milli sporcumuzun elde ettiği başarıda emeği olanlara teşekkür ediyor, Adem Asil’in başarılarının devamını diliyorum.” ifadelerine yer veriyor.