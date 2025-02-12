Adidas’a Domuz Derisi İçin Para Cezası

FİYAT DENETİMLERİ VE ÜRÜN GÜVENLİĞİ ÜZERİNE İNCELEMELER

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu, fiyat denetimlerinin yanı sıra ürün güvenliğine yönelik incelemelerine devam ediyor. Bu çerçevede, dünya genelinde faaliyet gösteren ayakkabı üreticisi Adidas’a, Türkiye’de satılan ‘Samba OG’ modeline dair yanıltıcı bilgi vermekten dolayı idari para cezası uygulandı.

DOMUZ DERİSİ KULLANIMI TESPİT EDİLDİ

Sürecin, bahsi geçen ayakkabının içeriğinde domuz derisi bulunduğunun tespit edilmesiyle başladığı ifade ediliyor. Adidas’ın Türkiye’deki satış platformunda, ürün açıklamalarında yalnızca ‘doğal deri’ ibaresi yer alırken, domuz derisine dair bir bilginin bulunmadığı belirlendi. Kurulun değerlendirmesine göre, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği kapsamında, bir ürünün toplumun genel dini hassasiyetlerine aykırı bileşenler içermesi durumunda bu durumun reklamlarda açıkça belirtilmesi gerektiği vurgulanıyor.

RESMİ SAVUNMA TALEBİNE CEVAP VERİLMEDİ

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, Reklam Kurulu, Adidas’tan ürün içeriği hakkında bilgi talep etti. Ancak müşteri hizmetleri birimi, “üründe domuz derisi olup olmadığı konusunda bilgi verilemeyeceğini” bildirdi. Bunun üzerine firmadan resmi savunma istendi fakat 14 Kasım 2024’te yapılan tebligata yanıt verilmedi.

CEZA MİKTARI VE REKLAMLARIN DURDURULMASI

Şirketin ispat yükümlülüğünü yerine getirmediğine hükmeden Reklam Kurulu, Adidas’ın ilgili yönetmelik ve tüketiciyi koruma kanunlarına aykırı tanıtım yaptığını belirledi. Bu nedenle firmaya 550 bin 59 lira idari para cezası verildi ve aynı zamanda ilgili reklamların durdurulmasına karar verildi.