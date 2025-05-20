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Adidas Türkiye’de Veri İhlali Yaşandı!

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DÜNYACA ÜNLÜ SPOR GİYİM MARKASI ADIDAS VERİ İHLALİ DUYURDU

Dünyanın en tanınmış spor giyim markası Adidas, Türkiye’deki belirli müşterilerin kişisel bilgileriyle ilgili bir veri ihlali yaşandığını dile getirdi. Yapılan açıklamada, olayla ilgili bilgi verildi. Adidas yetkilileri, “Değerli müşterilerimiz, verilerinizi etkileyebilecek bir durum nedeniyle sizleri bilgilendirmek istiyoruz” diyerek bilgi paylaşımına başladı. Şirket, bazı müşteri verilerinin yetkisiz üçüncü şahıslara sızdığını doğruladı.

Etkilenen Veriler Hakkında Detaylar

Sızdırılan bilgiler arasında, müşteri hizmetleriyle iletişim kuran kişilere ait ad-soyad, e-posta adresi, telefon numarası, cinsiyet ve doğum tarihi bulunuyor. Adidas, bu olayda kredi kartı veya şifre gibi finansal bilgilerin etkilenmediğini belirtiliyor. Şirket, yaşanan durum sonrası gerekli güvenlik önlemlerini aldıklarını ve konuyla ilgili çalışmalarına devam ettiklerini vurguladı.

Müşterilere Dikkatli Olma Uyarısı

Adidas, müşterilerine yaşanabilecek mağduriyetleri önlemek adına dikkatli olmaları gerektiği tavsiyesinde bulundu.

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