Adidas, Türkiye’deki Veri İhlalini Açıkladı

DÜNYA ÇAPINDAKİ SPOR MARKASINDAN AÇIKLAMA

Adidas, Türkiye’deki bazı kullanıcılarının kişisel bilgilerinin yetkisiz kişilerin eline geçtiğini duyurdu. Açıklama, şirketin veri ihlali ile ilgili bilgilerin paylaşılması amacıyla gerçekleştirildi. Adidas yetkilileri, “Değerli müşterilerimiz, verilerinizi etkileyebilecek bir durum nedeniyle sizleri bilgilendirmek istiyoruz” diyerek, durumun ciddiyetini belirtti. Söz konusu ihlalde, bazı müşteri bilgilerinin yetkisiz üçüncü şahıslara açık olduğu onaylandı.

Adidas, sızdırılan verilerin müşteri hizmetleriyle iletişim kuran bireylere ait olduğunu aktardı. Söz konusu bilgiler arasında ad-soyad, e-posta adresi, telefon numarası, cinsiyet ve doğum tarihi bulunuyor. Ancak firma, kredi kartı veya şifre gibi finansal bilgilerin bu sızıntıdan etkilenmediğini net bir şekilde vurguladı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Yaşanan olaya yönelik gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını belirten Adidas, konuyla ilgili çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Şirket, müşterilerini mağdur duruma düşmemeleri adına dikkatli olmaya çağırdı.