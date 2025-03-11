Adıyaman’da Kuduz Alarmı: Karantina Başladı

KARANTİNA UYGULAMASI BAŞLATILDI

Köseceli beldesinde bir şahsın sahip olduğu köpekte kuduz hastalığı tespit edilmesi sonucunda, bölgede 6 ay süreyle karantina uygulamaya kondu. Belde girişine asılan “Kuduz risk bölgesi” tabelası, durumu gözler önüne serdi.

AÇIKLAMA YAPILDI

Köseceli beldesinin sakinlerinden Zahittin Orhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir vatandaşın köpeğinin saldırgan davranışlar sergilemesi üzerine yapılan inceleme sonucunda kuduz tespit edildiğini ifade etti. Orhan, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin beldede yaşayan tüm hayvanlara kuduz aşısı yaptığını belirtti.