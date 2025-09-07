Adıyaman’da Narkotik Operasyonu: 6 Gözaltı

ADIM ADIM YAPILAN OPERASYON

Adıyaman’ın Besni ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından bir operasyon gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda, “N.K., K.K., Y.B. ve Z.B. isimli şüphelilerin ikametlerinde” uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu aramalar sonucunda elde edilen maddeler arasında “22,04 gram sentetik kannabinoid, 7,24 gram metamfetamin, 0,68 gram esrar” ve çeşitli haplar yer aldı. Ayrıca, “3 adet cam ve 1 adet plastik uyuşturucu kullanım aparatı” da bulundu.

UYUŞTURUCU BULUNAN ARAÇ

Polis ekipleri, şüpheli bir aracı durdurarak arama yaptı. Besni Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Köpek Eğitim Merkezi Büro Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği aramada, “16,84 gram metamfetamin” ele geçirildi.

GÖZALTILAR VE SORUŞTURMA

Olayla ilgili olarak araçta bulunan “E.K. ve F.A. isimli şahıslar” gözaltına alındı. Toplamda 6 şüpheli gözaltına alınarak, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Konuya dair bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.