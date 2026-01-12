Adıyaman’da Otobüs-Otomobil Çarpışması: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Adıyaman’da OTOMOBİL VE YOLCU OTOBÜSÜ ÇARPITI

Adıyaman’da bir yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Kahta–Adıyaman karayolu üzerinde, Habipler Köyü yakınlarında gerçekleşti.

KAZA YERİNE SAĞLIK VE JANDARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyenşehirlerarası yolcu otobüsü, yine sürücüsü belirlenemeyen bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi.

YOL TRAFİĞE KAPANDI, ARDINDAN AÇILDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede otomobil sürücüsü ile araçta bulunan iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazaya dair incelemeler başlatılırken, kaza sebebiyle bir süre trafiğe kapalı kalan yol, ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.