Adıyaman’da Otobüs-Otomobil Çarpışması: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

adiyaman-da-otobus-otomobil-carpismasi-3-kisi-hayatini-kaybetti

Adıyaman’da OTOMOBİL VE YOLCU OTOBÜSÜ ÇARPITI

Adıyaman’da bir yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Kahta–Adıyaman karayolu üzerinde, Habipler Köyü yakınlarında gerçekleşti.

KAZA YERİNE SAĞLIK VE JANDARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyenşehirlerarası yolcu otobüsü, yine sürücüsü belirlenemeyen bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi.

YOL TRAFİĞE KAPANDI, ARDINDAN AÇILDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede otomobil sürücüsü ile araçta bulunan iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazaya dair incelemeler başlatılırken, kaza sebebiyle bir süre trafiğe kapalı kalan yol, ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Fenerbahçe Süper Kupa Zaferi Sonrası Yağmurluk Satışa Çıktı

Fenerbahçe, Süper Kupa maçının ikonik parçalarından olan yağmurlukları tüketicilere sundu.
Gündem

Gökçeri Hava Aracı İlk Görev Uçuşunu Gerçekleştirdi

Türk savunma sanayisi, GÖKÇERİ adlı aerostat hava aracını "uçan karakol" görevine uygun hale getiriyor. Bu gelişme, modern gözlem ve istihbarat faaliyetlerinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Gündem

MEB’ten 2026 Eğitim Takvimi Açıklandı

Eğitim Bakanlığı, 2026 yılına ait okul yöneticileri atama ve öğretmenler için yer değiştirme programını duyurdu.
Gündem

Beşiktaş Emmanuel Agbadou İle Anlaşmayı Tamamladı

Beşiktaş, Fildişi Sahili'nden stoper Emmanuel Agbadou ile anlaşsa da transfer için Wolverhampton ile müzakerelere devam ediyor.
Gündem

Malatya’da 3.6 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Yeşilyurt'ta 20.43'te meydana gelen 3.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında yetkililerden olumsuz bir durum haber edilmedi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.