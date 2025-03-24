Adıyaman’da Otomobil Tıra Çarptı

KAZA AŞAMASI

Gölbaşı yönünden Adıyaman istikametine doğru ilerleyen Yusuf Kenan K. yönetimindeki 02 ER 048 plakalı tır, karayolunun 4. kilometresinde U dönüşü yaptığı sırada, aynı yönde seyir eden İbrahim M. kontrolündeki 48 V 8936 plakalı otomobilin tır dorsesine çarptı.

MÜDAHALE VE SONUÇ

Kazada otomobilin sürücüsü İbrahim M. yaralanırken, otomobildeki yolcu Orhan Deniz ağır yaralandı. İhbarın ardından gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra onları Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne taşıdı. Orhan Deniz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralı sürücünün ise tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.