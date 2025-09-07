Gündem

Adıyaman’da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

adiyaman-da-uyusturucu-operasyonu-6-gozalti

YAKALANAN ŞÜPHELİLERİN ARAMALARI VE ELE GEÇİRİLENLER

Adıyaman’ın Besni ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, N.K., K.K., Y.B. ve Z.B. isimli şüphelilerin ikametlerinde arama gerçekleştirdi. Bu aramalarda, 22,04 gram sentetik kannabinoid, 7,24 gram metamfetamin, 0,68 gram esrar, 4 adet Gabaset 600 mg hap, 1 adet Suboxone hap ile 3 adet cam ve 1 adet plastik uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

ARAÇTA YAPILAN ARAMA SONUCU UYUŞTURUCU BULUNDU

Polis ekipleri, durumu şüpheli bulduğu bir aracı durdurdu ve bu araçta arama yaptı. Besni Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ile Köpek Eğitim Merkezi Büro Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği aramada, 16,84 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olarak araçta bulunan E.K. ve F.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Toplamda 6 kişi gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

program büyük ilgi çekiyor!

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorular izleyicileri meraklandırıyor ve bilgi edinme isteğini artırıyor. Yarışma, eğlenerek öğrenme fırsatı sunuyor. İzleyiciler kendilerini yarışmacı gibi hissediyor.
Gündem

Şükrü Sözen Gözaltına Alındı

Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, yürütülen bir soruşturma nedeniyle yurtdışına çıkmaya çalışırken havalimanında gözaltına alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.