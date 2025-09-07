Adıyaman’da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

YAKALANAN ŞÜPHELİLERİN ARAMALARI VE ELE GEÇİRİLENLER

Adıyaman’ın Besni ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, N.K., K.K., Y.B. ve Z.B. isimli şüphelilerin ikametlerinde arama gerçekleştirdi. Bu aramalarda, 22,04 gram sentetik kannabinoid, 7,24 gram metamfetamin, 0,68 gram esrar, 4 adet Gabaset 600 mg hap, 1 adet Suboxone hap ile 3 adet cam ve 1 adet plastik uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

ARAÇTA YAPILAN ARAMA SONUCU UYUŞTURUCU BULUNDU

Polis ekipleri, durumu şüpheli bulduğu bir aracı durdurdu ve bu araçta arama yaptı. Besni Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ile Köpek Eğitim Merkezi Büro Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği aramada, 16,84 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olarak araçta bulunan E.K. ve F.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Toplamda 6 kişi gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.