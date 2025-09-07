Adıyaman’da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şahıs Gözaltı

ADANA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Adıyaman’ın Besni ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda, N.K., K.K., Y.B. ve Z.B. adlı şüphelilerin adreslerinde arama yapıldı. Bu aramalar sonucunda, 22,04 gram sentetik kannabinoid, 7,24 gram metamfetamin, 0,68 gram esrar, 4 adet Gabaset 600 mg hap, 1 adet Suboxone hap, 3 adet cam ve 1 adet plastik uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

ARAÇTA UYUŞTURUCU BULUNDU

Polis ekipleri, durumundan şüphelenerek durdurdukları bir araçta arama yaptı. Besni Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Köpek Eğitim Merkezi Büro Amirliği ekipleri, bu araçta 16,84 gram metamfetamin buldu.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olay kapsamında araçta bulunan E.K. ve F.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Toplamda 6 şahıs, ifadeleri almak üzere polis merkezine götürüldü. Konuyla ilgili olarak geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.