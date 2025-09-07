Adıyaman’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

ADIMI ATAN OPERASYON

Adıyaman’ın Besni ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sırasında, N.K., K.K., Y.B. ve Z.B. adındaki şüphelilerin ikametlerinde kapsamlı arama yapıldı. Bu aramalarda, toplamda 22,04 gram sentetik kannabinoid, 7,24 gram metamfetamin, 0,68 gram esrar, 4 adet Gabaset 600 mg hap, 1 adet Suboxene hap, 3 adet cam ve 1 adet plastik uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

ARAÇTAN UYUŞTURUCU BULUNDU

Polis ekipleri tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta arama yapıldı. Besni Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Köpek Eğitim Merkezi Büro Amirliği ekiplerinin birlikte gerçekleştirdiği aramalar neticesinde, 16,84 gram metamfetamin bulundu.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Olayla bağlantılı olarak araçta bulunan E.K. ve F.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınan toplam 6 şahıs, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Konuyla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı.