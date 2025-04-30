Adıyaman’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA TUTUKLAMALAR

Adıyaman’da, 21-27 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları sonucunda 5 kişi tutuklandı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yönlendirmesiyle İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kapsamlı bir çalışma yürüttü.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Operasyonlar neticesinde, 79,12 gram sentetik uyuşturucu, 31,72 gram metamfetamin, bin 912 sentetik hap, yaklaşık 1 gram kokain, 2 tabanca ve 20 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, 45 şüpheli hakkında da gerekli işlemler yapıldı. Adıyaman’daki bu uyuşturucu operasyonları, bölgedeki güvenlik ve asayişin sağlanması açısından önem taşıyor.