Adnan Oktar’a Beraat Kararı Verildi

YENİ YARGILAMA SÜRECİ VE ADNAN OKTAR’IN KATILIMI

Adnan Oktar’ın yargılandığı kara para ve nitelikli dolandırıcılık davasında yeniden yargılama sonucu açıklandı. İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşen duruşmaya Oktar, 16 sanık ile sanık avukatları katıldı. Bazı sanıklar ise duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılım sağladı. Duruşmada savunma yapan Oktar, “Bize yapılan suçlamalar Ekrem İmamoğlu’nun olayından çok daha samimiyetsiz. Göreceksiniz itirafçı sayısı da artacak bize yapılanın aynısı yapılacak.” açıklamasında bulundu.

MEHDİLİK İDDİALARI VE KADIN CİNAYETLERİNE YAKLAŞIMI

Oktar, mehdilik iddiasında bulunmadığını ve Türkiye’de pek çok mehdi adayı olduğunu ifade etti. “Bir gün çıkıp mehdilik ilan edeceğimi düşünüyorlar. Gerçek mehdiyi hapis etsen de güçlenir. Mehdi korkulacak bir şey değildir. Beni görevlendirirseniz İsrail ile Filistin’in arasını bulurum.” dedi. Adnan Oktar, ayrıca kadın cinayetlerini durdurabileceğini de belirtti. “Birbirinden güzel nur gibi kadınlar her gün öldürülüyor. Türkiye’de büyük bir sevgi sorunu var, bunu hükümet yapamaz. Dekolte giyen, dans eden ve neşeli insanların da Müslüman olabileceğini gösterdim. Kadınların bana olan sevgisi çok kıskanıldı.” şeklinde konuştu.

MAHKEME HEYETİNİN BERAAT KARARI

Mahkeme heyeti kararını açıklayarak, Adnan Oktar da dahil olmak üzere 13 sanık hakkında sanıklara yüklenen fiillerin kanunda suç olarak tanımlanmadığını ifade ederek beraatlerine hükmetti. Heyet, üç sanık hakkında ise suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.