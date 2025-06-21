Afad, Akdeniz’de 4.4 büyüklüğünde deprem

AFAD’DAN DEPREM AÇIKLAMASI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz’de 4.4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi. Gerçekleşen deprem, 5.75 kilometre derinlikte meydana geldi. Sarsıntı, İzmir, Aydın, Manisa, Muğla merkez ve Datça gibi bölgelerde hissediliyor.

PROF. DR. NACİ GÖRÜR’DEN DEĞERLENDİRME

Naci Görür, yaşanan depremin ardından yapmış olduğu paylaşımda, “Girit Adası’nın güneybatısında 4,7 deprem oldu. Deprem Hellen-Kıbrıs Dalma-Batma Zonunda ve dalan levha üzerinde. Benzer depremler bu yörede yaygın. Afrika levhasının Anadolu levhasının altına dalması ile ilgili. Geçmiş olsun. Sevgiyle” ifadelerini kullandı.

EGE DENİZİ’NDE YENİ BİR DEPREM

Akdeniz’deki depremin hemen ardından, Ege Denizi açıklarında da güçlü bir sarsıntı kaydedildi. AFAD’dan gelen bilgilere göre, Ege Denizi’nde saat 19.19’da 4.8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Bu depremin derinliği ise 7 kilometre olarak belirlendi. En yakın yerleşim yeri ise 124.39 kilometre mesafedeki Muğla’nın Bodrum ilçesi oldu.