Afganistan’da 6.0 Büyüklüğünde Deprem Yıkımı

AFGAN KIZILAYI’NDAN AÇIKLAMA

Afgan Kızılayı, Kunar vilayetinde pazar günü meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremin ardından can kayıplarına ilişkin bilgiler paylaştı. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1124’e, yaralı sayısı ise 3 bin 251’e yükseldi. Ülkenin doğusundaki 3 vilayette 8 binden fazla evin yıkıldığı ve birçok kişinin enkaz altında kalmış olabileceği ifade edildi. Yetkililer, yaralıların tahliyesinin devam etmesi sebebiyle ölü ve yaralı sayısının değişebileceğine vurgu yaptı. Ayrıca, deprem sonrası bazı bölgelerde toprak kaymaları nedeniyle yolların kapandığı, ulaşılması zor alanlara erişim için kapalı yolların yeniden açılmasının öngörüldüğü belirtildi.

arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Yetkililer, bölgeye gönderilen arama kurtarma ekiplerinin, yüzlerce kişinin enkaz altında mahsur kaldığı köylere ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu. Dağlık arazi ve kötü hava koşulları, ulaşımı zorlaştırıyor. Ekipler ve yerel halk birlikte yürüttükleri çalışmalar sonucunda enkazdan çıkardıkları yaralıları, helikopterlerle hastanelere sevk ediyor.

uluslararası yardım seferberliği

Afganistan yönetiminin yardım çağrısı üzerine Hindistan, İsviçre, Çin ve İngiltere gibi ülkeler, bölgeye yardım göndereceklerini açıkladı. UNICEF ise depremde evlerini kaybeden ailelere yönelik 2 bin yardım kitini bölgeye ulaştırdığını duyurdu. Bu yardım kitleri, hijyen malzemeleri, sıcak kıyafetler, battaniye ve mutfak gereçlerini içeriyor.

ülkedeki en şiddetli depremlerden biri

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin Celalabad’ın 27 kilometre kuzeydoğusunda, 8 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi. Yerel yetkililer, bu depremin ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu belirtiyor. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ise depremin başlangıçta 12 bin kişiyi doğrudan etkilediğini açıkladı.