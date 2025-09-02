Afganistan’da Deprem: Ölü Sayısı 1124

AFGANİSTAN’DA DEPREM CAN KAYIPLARINI ARTIRIYOR

Afgan Kızılayı, Kunar vilayetinde pazar günü meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan can kaybı ile ilgili açıklama yaptı. Depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 1,124’e, yaralı sayısı ise 3,251’e ulaştı. Ülkenin doğu kesimindeki 3 vilayette 8 binden fazla konutun yıkıldığı ve pek çok kişinin enkaz altında kaldığı bildirildi. Yetkililer, yaralıların tahliye işlemlerinin sürmesinden ötürü ölü ve yaralı sayısında dalgalanmalar yaşanabileceğine dikkat çekti. Deprem sonrası bazı alanlarda meydana gelen toprak kaymaları yolları kapattı, bu nedenle ulaşılması güç olan bölgelere erişim için kapalı yolların açılacağı duyuruldu.

ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

Yetkililer, bölgeye gönderilen arama kurtarma ekiplerinin, yüzlerce kişinin enkaz altında mahsur kaldığı köylere ulaşma çabalarını sürdürdüğünü bildirdi. Dağlık arazinin ve olumsuz hava koşullarının ulaşımı zorlaştırdığı kaydedildi. Ekipler ve yerel halkın iş birliğiyle yürütülen çalışmalar sonucunda enkazdan kurtarılan yaralılar, helikopterlerle hastanelere sevk ediliyor.

ULUSLARARASI YARDIM HAREKETİ

Afganistan hükümetinin yardım talebi üzerine Hindistan, İsviçre, Çin ve İngiltere gibi ülkeler bölgeye destek göndereceklerini açıkladı. UNICEF, depremin mağduru olan aileler için 2,000 yardım kitini bölgeye ulaştırdığını belirtti. Bu kitler hijyen malzemeleri, sıcak giysiler, battaniyeler ve mutfak eşyalarını içeriyor.

ÜLKEDEN KAYDEDİLEN EN ŞİDDETLİ DEPREMLERDEN BİRİ

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin Celalabad’ın 27 kilometre kuzeydoğusunda, 8 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi. Yerel yetkililer, bu depremin ülke tarihindeki en şiddetli depremlerden biri olduğunu ifade etti. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ise depremin ilk aşamada 12,000 kişiyi doğrudan etkilediğini açıkladı.