Afra Ve Mert İlişkisi Yine Gündemde

YENİ GELİŞMELER YAŞANMAKTA

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir çiftinden yeni bir haber geldi. Son zamanların en dikkat çeken ikilisi olan bu iki oyuncu, hem projelerindeki başarılı performanslarıyla hem de aşk hayatlarıyla magazin manşetlerinden düşmüyor. İkili, bir dargın bir barışık şekilde devam eden ilişkilerinde sürpriz bir gelişme yaşadı.

SOSYAL MEDYA HAMLESİ DİKKAT ÇEKTİ

“Yalı Çapkını” dizisinde ‘Ferit Korhan’ ve ‘Seyran Korhan’ karakterleriyle büyük beğeni toplayan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, tekrar özel yaşamlarıyla gündeme geldi. İki ünlü isim sosyal medya hesaplarında birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Bu durum, daha önce gündeme gelen ayrılık iddialarının ardından flaş bir hamle olarak yorumlandı.

Çift, konu hakkında henüz bir ayrılık açıklaması yapmadı. İkilinin yeni gelişmelerle ilgili yapacağı açıklamalar merakla bekleniyor.