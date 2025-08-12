Afrika Sıcakları Türkiye’yi Sarıyor

AFRİKA SICAKLARI YAŞAMALARI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Afrika sıcakları Türkiye’de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Şanlıurfa’da kavurucu sıcak hava şartları, halkın günlük yaşamını olumsuz yönde etkiliyor. Kentteki termometreler 53 dereceyi gösteriyor. Vatandaşlardan Adil İpeksever, “Havanın çok sıcak olduğunu ve gölgelik alanlarda zaman geçirmeye gayret ettiklerini” ifade ediyor.

YAZ MEVSİMİNDE ŞANLIURFA’DA YAŞAMAK ZOR

Eyüp Saygan, İzmir’den geldiğini belirterek, “Şanlıurfa’nın İzmir’e göre çok sıcak olduğunu” dile getiriyor. Yaz mevsiminde Şanlıurfa’da yaşamanın zorluklarına dikkat çekiyor. Bu durum, yerel halk için hayat standartlarını zorlaştırıyor.