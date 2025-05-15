Afyonkarahisar’da Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

OTOMOBİL HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

İncelenen güvenlik kameraları sayesinde otomobillerden hırsızlık yaptığı belirlenen Ş.Ş. (23) polis tarafından yakalandı. Afyonkarahisar’da bir vatandaşın otomobilinden hırsızlık yapıldığına dair ihbarıyla polis ekipleri hızla harekete geçti. Olayla ilgili sürdürülen soruşturma çerçevesinde güvenlik kameraları detaylı bir şekilde incelendi.

ŞÜPHELİ İZLENDİ VE GÖZALTINA ALINDI

30 Nisan gecesi saatlerinde, cadde üzerindeki park halindeki araçların kapılarının açık olup olmadığı kontrol eden şüphelinin, açık bulunan araçlara girdiği belirlendi. 23 yaşındaki Ş.Ş. olduğu anlaşılan şüpheli, gerçekleştirilen takip sonrası yakalandı. Gözaltına alınan Ş.Ş., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin, park halindeki araçların kapılarını kontrol etme, bazı araçların kapısını açma ve içeri girmesinin detayları da güvenlik kameralarında yer aldı.