Afyonkarahisar Yaşayan Miras Festivali Büyük İlgiyle Sona Erdi!

AFYONKARAHİSAR YAŞAYAN MİRAS FESTİVALİ İLE GELENEKSEL SANATLAR TANITILDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla Afyonkarahisar Valiliği ve Mustafa Baştan Kültür ve Sanat Derneği iş birliğinde düzenlenen Afyonkarahisar Yaşayan Miras Festivali, büyük bir katılımla sona erdi. Festivalde 100’e yakın Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı ve sanatçı yer aldı, birçok geleneksel sanat dalı sergilendi.

ÖNEMLİ İSİMLER FESTİVAL AÇILIŞINDA YER ALDI

Festival açılışı 16 Mayıs Cuma günü saat 11.00’de gerçekleştirildi. Törende Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi gibi önemli isimler katıldı. Festival boyunca, Kök Boyama Halı Dokumacılığı, Ahşap Oyuncak Yapımı, Bastonculuk, Geleneksel Yay Yapımı, Çömlekçilik, Filografi, Cam İşleri, Çini, Tespih Yapımı, Maket Yapımı, Aynalı Süpürge, Pul Boncuk İşleme, Lüle Taşı İşleme, Mücevher Sâdekârlığı, Çalgı Yapımı, El Yapımı Kağıt, Kutnu Dokumacılığı ve Çarpana Dokuma gibi değerli geleneksel sanat dalları Afyonkarahisarlılarla buluştu.

ANADOLU’NUN KEÇECİLERİ AFYONKARAHİSAR’DA BULUŞTU

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na kayıtlı keçecilik alanında uzmanlaşmış 31 usta, “Anadolu’nun Keçecileri Afyonkarahisar’da” etkinliğinde bir araya geldi. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden katılan ustalar, geleneksel tekniklerle ürettikleri keçe eserlerini sergiledi. Keçe ustalarına katılım belgeleri, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak tarafından verildi.

YAŞAYAN İNSAN HAZİNELERİ SANAT GÖSTERİSİ YAPTI

Festivalde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na kayıtlı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları da eserlerini sergileyerek gelen ziyaretçilerle buluştu. Afyonkarahisarlı Yaşayan İnsan Hazinesi Keçe Ustası Ahmet Yaşar Kocataş, Konya’dan Celalettin Berberoğlu ve Ahşap Oyuncak Yapımı dalında Ali Akbey, festival boyunca ziyaretçilerle etkileşimde bulundu. Festival, Türk süsleme sanatlarından Edirnekâri, Cilt, Kalemişi, Ebru, Yumurta Kabuğu Oyma Sanatı ve Hüsn-i Hat alanlarında eser veren sanatçıların sergilerine de ev sahipliği yaptı. Ayrıca, yerel sanatçılar tarafından sergilenen dinletiler ve çocuklar için düzenlenen Karagöz gösterileri büyük bir ilgi gördü.

ÜNLÜ SANATÇILAR HALK KONSERLERİNDE SAHNE ALDI

Festival boyunca Ayazini Frig Vadisi’nde gerçekleşen halk konserlerinde 15 Mayıs Perşembe günü Ferhat Göçer, 16 Mayıs Cuma günü ise Ekin Uzunlar sahneye çıktı. On binlerce sanatsever, konser süresince sanatçılara eşlik etti.