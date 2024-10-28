“Ağabey Baran Güran’ın Dikkat Çeken Paylaşımı”

DİYARBAKIR’DA CİNAYET DAVASI HAKKINDA YENİ GELİŞMELER

Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin ilk duruşma tarihi belirlendi. Bu süreçte dikkat çeken bir paylaşımda bulunan ağabey Baran Güran, tutuklu annesi Yüksel Güran ve kardeşi Enes Güran’ın fotoğraflarını paylaşarak, duygusal mesajlar verdi. Ancak bu paylaşımlar 45 dakika sonra silindi. Baran Güran, tutuklu amca Salim Güran ile ilgili herhangi bir paylaşım yapmadı. Peki, bu paylaşımların anlamı neydi?

BİLDİRİMDE BULUNAN İSIM: BARAN GÜRAN

Narin Güran’ın ağabeyi Baran Güran, kardeşinin kaybolduğu anı saat 20.43’te 112’yi arayarak bildiren kişiydi. Yaptığı paylaşımda annesine hitaben “Bırak onlar ne diyorsa söylesinler. Canım annem, senin evladını kimse yıkamaz. Çok özledim.” ifadelerini kullandı. Bu sözlerle annesine olan bağlılığını vurguladı ve “Dünyaya yeniden gelsem yine senin evladın olmak isterdim, canım annem.” diyerek derin bir özlemi dile getirdi.

Paylaşımlarında ayrıca Narin Güran’a da yer veren Baran Güran, “Saçının teline zarar gelse dünyayı yıkacak annesine, ağabeylerine katil dediniz. Ben sizleri Allah’a havale ediyorum.” diyerek savcılığın Narin’in cinayetinde yer alan aile üyeleri hakkında getirdiği suçlamaları reddetti. Savcılık, Narin Güran cinayetiyle ilgili ağırlaştırılmış müebbet talebinde bulunduğu anne Yüksel ve ağabey Enes’in “iştirak halinde cinayeti işlemek” suçlamasıyla yüz yüze olduğunu belirtti.

SAVCILIK AÇIKLAMALARI

Savcılığın verilerine dayanan ifadelere göre, Narin Güran 15.11’de en son kendi evinde görünmüştü. O sırada evde bulunan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar olayın tanıkları arasındaydı. Tüm deliller, Narin Güran’ın cinayetinin bu dört kişi gözetiminde işlendiğini öne sürüyor. Baran Güran’ın yapmış olduğu paylaşımlar, Güran ailesinin olayın üstünü örtmeye çalıştığı izlenimini veriyor.

FELAKETLE SONUÇLANAN BİR OLAY

Sonuç olarak, 8 yaşındaki Narin Güran’ın kırılgan durumu ve cinayetiyle ilgili aile içinde meydana gelen bu derin ayrılıklar ve suçlamalar, ailenin yavaş yavaş çökmeye başlamış olabileceğini düşündürüyor. Baran Güran’ın paylaşım ve açıklamaları, bu karmaşık durumun nasıl bir çözüm sürecine gideceği konusunda soru işaretleri oluştururken, olaya dair pek çok bilinmeyen ve aklı karıştıran detay bulunuyor.