Ağrı’da Hayvan Sevkiyatı Operasyonu Gerçekleşti

AĞRI CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN OPERASYON

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürecinde, sahte belgeler ve usulsüz yollarla temin edilen hayvan küpeleriyle farklı illere hayvan sevkiyatı yaptığı tespit edilen şüpheliler takibe alındı.

1150 HAYVAN KÜPESİ ELE GEOÇİRİLDİ

Soruşturma kapsamında, kent merkezinde belirlenen 10 ayrı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenleyen emniyet güçleri, önemli miktarda delil elde etti. Gerçekleştirilen aramalarda, yasa dışı yollarla edinildiği belirlenen 1150 adet hayvan küpesi, iki küpe sökme ve takma aparatı ile usulsüz sevkiyatta kullanılacağı değerlendirilen çok sayıda evrak ve senet ele geçirildi.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, firari durumda olan 1 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Soruşturma çerçevesinde yalnızca Ağrı’da değil, 10 farklı ilde de kapsamlı araştırmaların yapıldığı ifade ediliyor.