Ağrı’da Hayvan Sevkiyatına Operasyon: 1150 KÜPE Ele Geçirildi

SÜREÇTEKİ ŞÜPHELİLER TAKİPTE

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma çalışmasında, sahte belgeler ve usulsüz şekilde temin edilmiş hayvan küpeleri aracılığıyla çeşitli illere hayvan sevkiyatı gerçekleştiren şüpheliler takibe alındı.

DELIBİ NİTELİKTE DELİLLER ELDE EDİLDİ

Soruşturma kapsamındaki çalışmalarla, kent merkezinde belirlenen 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon uygulayan polis ekipleri, önemli miktarda delil topladı. Yapılan aramalarda, yasa dışı yollarla edinildiği belirlenen 1150 adet hayvan küpesi, iki adet küpe sökme ve takma aparatı, usulsüz sevkiyat amacıyla kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda evrak ve senet ele geçirildi.

FİRARİ ŞAHIS İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Operasyon sırasında 9 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, firari durumda olan 1 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Soruşturma sürecinde yalnızca Ağrı’da değil, 10 farklı ilde de kapsamlı araştırmalar gerçekleştirildiği bildiriliyor.