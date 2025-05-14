Ağrı Dağı’nda Nuh’un Gemisi İddiası

ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR

Dünyanın dört bir yanından araştırmacılar, Türkiye’nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı’nın derinliklerinde Nuh’un Gemisi’nin kalıntılarını bulmak için çalışıyor. İncil’e göre bu devasa gemi, yaklaşık 4 bin 300 yıl önce yaşanan büyük bir sel felaketi sırasında insanları ve tüm hayvanları yok olmaktan kurtarmıştı.

AĞRI DAĞI’NDA HEYECAN VEREN İDDİA

Ağrı Dağı çevresindeki Durupınar Formasyonu’nda araştırmalarını sürdüren bir grup Amerikalı bilim insanı, dağın derinliklerinde köşeli yapılar ve boşluklar tespit ettiklerini ileri sürdü. Bağımsız araştırmacılardan Andrew Jones, yeraltı radarını kullanarak oluşumun merkezinden geçen 13 metrelik bir tüneli keşfettiğini belirtirken, bu durum araştırma heyecanını artırıyor.

Taramalar, geminin İncil’deki tanımlarla uyumlu biçimde üç güverteli olduğunu gösteren, yerin altındaki üç katmanın görüntülerini de sağladı. Yapılan taramalarda, yüzeyin yaklaşık 6 metre derinliğine kadar inen açısal yapılar tespit edildi. Bu yapılar, güverte benzeri bir platformun altındaki odalara işaret ediyor olabilir.

BÜYÜK BİR TÜNEL BULUNDU

Araştırma ekibinin bir üyesi, “Tekne biçimindeki oluşumun etrafında yetişen otların, çevresindeki alana göre farklı renkte olduğunu fark ettik” dedi. Oluşumun ucundan ortasına doğru uzanan bir tünelin, içinde yürünebilecek kadar büyük olduğu ifade edildi. İçerideki potasyum seviyelerinin ise yaklaşık yüzde 40 daha yüksek olduğu aktarıldı.

TARİHİ İZLERİ ORTAYA ÇIKARTIYOR

Ağrı Dağı’nın sadece 29 kilometre güneyinde yer alan Durupınar Formasyonu, modern dünya tarafından sadece bir asırdan az bir süre önce keşfedildi. 1948 yılındaki yoğun yağmur ve depremler, çevredeki çamuru yıkarak bu gizemli oluşumu gün yüzüne çıkardı; daha sonra bir çoban tarafından keşfedildi.

İncil, Nuh’un Gemisi’nin büyük bir tufandan sonra Ağrı Dağı’na oturduğunu belirtmektedir. İlginç olan ise, bu oluşumun geminin şekli ve boyutlarıyla örtüşen bir zirve yakınında bulunması. İncil ölçülerine göre geminin uzunluğu yaklaşık 155 metre, genişliği 26 metre ve yüksekliği 16 metre olarak tanımlanıyor. Geminin bu dağa oturduğu düşüncesi ise uzun zamandır tartışılıyor.