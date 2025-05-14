Ağrı Dağı’nda Nuh’un Gemisi İncelemesi

AĞRI DAĞI’NDA NUH’UN GEMİSİ KALINTILARI ARAŞTIRILIYOR

Dünyanın dört bir yanından gelen araştırmacılar, Türkiye’nin en yüksek zirvesi olan Ağrı Dağı’nın derinliklerinde Nuh’un Gemisi’nin izlerini arıyor. İncil’e göre bu devasa yapı, 4 bin 300 yıl önce meydana gelen büyük bir sel olayında insanları ve tüm hayvanları yok olmaktan kurtarmıştı.

KÖŞELİ YAPILAR VE TUNEL BULGULARI

Ağrı Dağı eteklerindeki Durupınar Formasyonu’nda çalışan Amerikalı araştırmacılar, dağın derinliklerinde köşeli yapılar ve boşluklu bölgelere dair kanıtlar bulduklarını savunuyor. Bağımsız araştırmacı Andrew Jones, yeraltı radarını kullanarak bu oluşumun merkezinden geçen 13 metrelik bir tünel tespit ettiğini ileri sürdü. Tarama sonuçlarının, geminin üç güverteli olduğuna dair İncil’deki anlatımla örtüştüğünü belirtiyor.

YERALTINDAKİ TANELER VE TÜNELİN BÜYÜKLÜĞÜ

Araştırma ekibinden bir yetkili, “Tekne biçimli oluşumun içinde yetişen otların, hemen dışındaki alana kıyasla farklı renkte olduğunu fark ettik” dedi. Oluşumun ucundan ortasına uzanan tünel, içeriden yürünecek kadar geniş. Ayrıca, içerideki potasyum seviyelerinin de yaklaşık yüzde 40 daha yüksek olduğu bilgisi paylaşıldı.

Türkiye’nin en yüksek zirvesi olan Ağrı Dağı’nın sadece 29 kilometre güneyinde bulunan Durupınar Formasyonu, modern dünya tarafından sadece bir asırdan az bir süredir biliniyor. Yerel verilere göre, Mayıs 1948’de meydana gelen şiddetli yağmurlar ve depremler, çevredeki çamuru aşındırarak gizemli oluşumu gün yüzüne çıkardı. Sonrasında bir çoban tarafından keşfedildi.

İNCİL’DE AĞRI DAĞI’NA ATIF

İncil’de, Nuh’un Gemisi’nin dünyayı saran 150 günlük tufandan sonra Ağrı Dağı’na oturduğu anlatılıyor. İlginç olan, bu oluşumun geminin şekli ve boyutlarıyla örtüşen bir zirvenin yakınında yer alması. İncil ölçülerine göre geminin uzunluğu yaklaşık 155 metre, genişliği 26 metre ve yüksekliği 16 metre olarak belirtiliyor. Bu fikrin, geminin Ağrı Dağı’na oturduğu uzun zamandır tartışma konusu.