Ağrı Dağı’nda Nuh’un Gemisi İzleri

Dünyanın dört bir yanından gelen araştırmacılar, Türkiye’nin en yüksek zirvesi olarak bilinen Ağrı Dağı’nın iç kısımlarında Nuh’un Gemisi’nin kalıntılarını arıyor. İncil’e göre, bu dev yapının, 4 bin 300 yıl kadar önce meydana gelen büyük bir sel felaketi sırasında tüm insanları ve hayvanları kurtardığına inanılıyor.

heyecan verici bulgular

Ağrı Dağı çevresinde bulunan Durupınar Formasyonu’nda inceleme yapan bir grup Amerikalı araştırmacı, dağın derinliklerinde köşeli yapılar ve boşluklar olduğuna dair bulgular tespit ettiklerini bildiriyor. Bağımsız araştırmacı Andrew Jones, yeraltı radarını kullanarak oluşumun merkezinden geçen 13 metrelik bir tünel bulduğunu ileri sürdü.

uyumlu taramalar

Taramalar, geminin üç güverteli olduğuna dair İncil’deki ifadelerle örtüşen yer altındaki üç katmanı da görüntüledi. Şimdiye kadar yapılan incelemeler, yüzeyin yaklaşık 6 metre derinliğine kadar uzanan açısal yapıları ortaya çıkardı. Bu yapılar, güverte benzeri bir platformun altında yer alan odaları temsil ediyor olabilir.

büyük bir tünel keşfi

Araştırma ekibinden bir üye, “Tekne biçimli oluşumun içindeki otların, hemen etrafındaki bölgeden farklı bir renkte olduğunu fark ettik” dedi. Bu oluşumun ucundan ortasına kadar geniş bir tünel uzanıyor ve bunun içinden yürüyerek geçilebilecek kadar büyük olduğu ifade edildi. İç mekandaki potasyum seviyelerinin de yaklaşık yüzde 40 daha yüksek olduğu belirtildi.

geçmişin izleri

Durupınar Formasyonu, Ağrı Dağı’nın 29 kilometre güneyinde yer alıyor ve modern dünya tarafından yalnızca bir asırdan az bir süredir bilinmekte. Yerel raporlara göre, Mayıs 1948’deki yoğun yağışlar ve depremler, bölgedeki çamuru oyup bu gizemli yapıyı ortaya çıkardı. Daha sonra, bir çoban bu oluşumu keşfetti.

incelemenin ilginç yönleri

İncil’de, Nuh’un Gemisi’nin dünyayı sular altında bırakan 150 günlük tufandan sonra Ağrı Dağı üzerine oturduğuna dair bilgiler yer alıyor. Önemli olan, bu oluşumun geminin şekli ve boyutlarıyla uyuşan bir zirve yakınında konumlanması. İncil ölçümlerine göre geminin uzunluğu yaklaşık 155 metre, genişliği 26 metre ve yüksekliği 16 metre olarak geçiyor. Geminin Ağrı Dağı’na oturduğu fikri uzun zamandır tartışma konusu oluyor.