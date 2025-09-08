Ağrı Dağı’nda Sıcak Hava Kayaları Kopardı

SICAK HAVA DALGASI VE KAYA DÜŞME OLAYI

Türkiye’nin en yüksek zirvesi olan Ağrı Dağı’nda sıcak hava dalgasının etkisiyle kayalar yerinden koparak yamaçlardan aşağıya yuvarlanıyor. Eteklerde meydana gelen bu doğal olay, görsel bir manzara sunmasına rağmen dağcılar ve ziyaretçiler için tehlike oluşturuyor.

KAYALARIN HIZLA İLERLEDİĞİ ANLAR

Görüntülerde, güneşin etkisiyle ısınan kayaların büyük gürültülerle parçalanarak aşağıya düşüşü dikkat çekiyor. Yoğun toz bulutlarıyla birlikte yamaçlardan hızla ilerleyen kaya parçalarının anları, bölgedeki tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor.

KÜRESEL ISINMANIN ETKİLERİ

Uzun süredir bu bölgede rehberlik yapan Cuma Saltık, “İlk kez böyle bir manzarayla karşılaşıyorum. Küresel ısınma doğanın dengesini ciddi şekilde etkiliyor. Ağrı Dağı’nda bile bu değişimi artık açıkça görmeye başladık” şeklinde açıklamalarda bulundu.